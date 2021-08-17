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Servis ücretleri 2021 ne kadar oldu? Servis ücretlerine zam geldi mi? Ankara'da resmen açıklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.08.2021 Güncelleme Tarihi: 17.08.2021
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Servis ücretleri 2021 ne kadar oldu? Servis ücretlerine zam geldi mi? Ankara’da resmen açıklandı

Ankara'da yeni eğitim öğretim yılında geçerli olacak okul servis ücretleri resmen açıklandı. Servis ücretleri yıllık 0-3 kilometre için 2 bin 610 lira, 10-15 kilometre için 3 bin 870 lira olarak belirlendi.

Başkentte 2021-2022 eğitim öğretim yılında geçerli olacak okul servis ücretleri belirlendi.

FİYATLAR RESMEN AÇIKLANDI

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Tunçay Elmadağlı, yazılı açıklamasında, 2021-2022 eğitim öğretim yılı okul servis fiyatları azami hadlerini gösterir ücret tarifesinin, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) tarafından onaylanarak yürürlüğe girdiğini bildirdi.

YÜZDE 15'LİK ARTIŞ

Yükselen maliyetler nedeniyle fiyatlarda yüzde 15'lik artışa gitmek zorunda kaldıklarını ifade eden Elmadağlı, personel servis fiyatlarında ise değişiklik yapılmadığını kaydetti.

İŞTE FİYATLAR

Servis ücretleri yıllık 0-3 kilometre için 2 bin 610 lira, 3-6 kilometre için 2 bin 880 lira, 6-10 kilometre için 3 bin 330 lira, 10-15 kilometre için 3 bin 870 lira olacak. 15 kilometreyi aşan her kilometre için yıllık ilave 75 lira alınacak.

100 LİRA EK ÜCRET

Ücretler gidiş ve dönüşü kapsıyor. Okul öncesi, ilk ve ortaokullarda rehber personel giderlerine katkı olarak araçta taşınan her öğrenci için aylık azami 100 lira tarifeye ek ücret talep edilecek.

2021 öğrenci servis ücretleri belli oldu 2021 ÖĞRENCİ SERVİS ÜCRETLERİ BELLİ OLDU

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