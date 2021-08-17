Servis ücretleri 2021 ne kadar oldu? Servis ücretlerine zam geldi mi? Ankara’da resmen açıklandı

İŞTE FİYATLAR

Servis ücretleri yıllık 0-3 kilometre için 2 bin 610 lira, 3-6 kilometre için 2 bin 880 lira, 6-10 kilometre için 3 bin 330 lira, 10-15 kilometre için 3 bin 870 lira olacak. 15 kilometreyi aşan her kilometre için yıllık ilave 75 lira alınacak.