Yarın oruç tutulacak mı? Aşure Günü orucu ne zaman, kaç gün tutulur? 2021 Muyarrem ayı orucu takvimi

Yarın oruç tutulacak mı? Bereket, paylaşma, birlik ve beraberliğin simgesi aşurenin yapıldığı Muharrem ayının onuncu günü olan "Aşure Günü" yarın idrak edilecek. İbadetlerle geçirilecek Aşure Günü'nün gelmesiyle birlikte en çok merak edilenlerden biri de oruç oldu. Bu mübarek gün de oruç tutulup tutulmayacağını merak eden vatandaşlar, konu hakkında internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, yarın oruç tutulacak mı? Aşure Günü orucu ne zaman, kaç gün tutulur? İşte cevaplar...

AŞURE GÜNÜ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Muharrem ayının 10'uncu günü olan Aşure Günü, 2021 yılında 18 Ağustos Çarşamba günü idrak edilecek.

İslam kaynaklarına göre, Hazreti Muhammed (S.A.S.) Muharrem ayının 9. ile 10. günü veya 10. ile 11. günleri oruç tutmuştur.

Yalnızca Aşure günü oruç tutulması Yahudilere benzeme endişesi ile mekruh görülmüş, Muharrem ayının 10. günü ile birlikte 9. veya 11. günününü de oruçlu geçirmek tavsiye edilmiştir. Hz. Muhammed (S.A.S.) Muharrem ayının sadece 10. günü oruç tutmamıştır (Tirmizî, "Savm", 50) ve "Muharremin 9. ve 10. günü oruç tutunuz. Yahudilere muhalefet ediniz" buyurmuştur.