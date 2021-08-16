Çocukluk arkadaşlarının ortak acılı kaderi! Sel felaketi ikizleri ailelerinden kopardı





'ALLAH'IM BEN NASIL DAYANACAĞIM?'



Yaz tatilinde Bozkurt'a geldiklerini anlatan Reyhan Özdoğan ise "Çocuklarımız rahat etsin, diye geldik. Onlar bizim için endişelenirdi. Balkondan çok el salladık birbirimize. Çocuklarım bana el salladı. 'Arzu'nun kızlarını da bizim eve alın' dedik. İkizlerin hepsi balkondaydı. Telefonda konuştuk. Biz sokaklarda durduk arkadaşımla Arzu ile el eleydik. Çocuklarımın öğretmenleri arıyor. Allah'ım ben nasıl dayanacağım? Her şeyim onlardı. Ben kendimi suçluyorum; neden çıktım evden? 1 ay önce eniştem geldi bizim eve. 'Bu çay taşarsa nereye kadar taşar?' dedik. 'Buraya kadar taşar' dedik. Oğlum ben evden çıkarken girişteki bisikletini kenara çekmemi istemişti. Ben dönseydim onunu bisikletini alıp dönecektim, kurtaracaktım. Ben bu tarafa döndüm, köprü yıkıldı. Böyle bir şey olamaz. Eşime söyledim, 4 saate geldi İstanbul'dan" dedi.

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