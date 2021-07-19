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Haberler Galeri Büyükşen cinayeti çözüldü! Korkunç detay ilk kez ortaya çıktı! Hamileyim yalanını kullandı

Büyükşen cinayeti çözüldü! Korkunç detay ilk kez ortaya çıktı! Hamileyim yalanını kullandı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan ve Türkiye'nin gündemine oturan Büyükşen cinayetinde korkunç detaylar ortaya çıktı. Kiralık katiller tarafından yanlışlıkla öldürüldüğü ortaya çıkmasının ardından 'Kasten öldürmeye azmettirme' suçundan tutuklanan Esra Taş'ın, hamileyim yalanıyla adres öğrendiği ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 19.07.2021 10:16 Güncelleme Tarihi: 19.07.2021 10:47
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Büyükşen cinayeti çözüldü! Korkunç detay ilk kez ortaya çıktı! Hamileyim yalanını kullandı

Olay, 3 Eylül 2018 günü saat 22.00 sıralarında, İsmil Mahallesi'ndeki tek katlı evde meydana geldi. Kar maskeli kişi, kapısı açık olan Metin Büyükşen'e ait eve girdi. Şüpheli, emekli memur Metin Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen'e ateş etti. Evde bulunan çiftin kızları Büşra Büyükşen de saldırganın dipçik darbesiyle baygınlık geçirdi.

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Büyükşen cinayeti çözüldü! Korkunç detay ilk kez ortaya çıktı! Hamileyim yalanını kullandı

Öldü gibi davranan ve daha sonra yatak odasının penceresinden atlayıp, yoldan geçen komşularının aracına binen Büşra Büyükşen, jandarmaya giderek olayı anlattı. Eve gelen jandarma ekipleri, Necla-Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu. Pencereden atlayınca ayağında kırıklar oluşan Büşra Büyükşen Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Büyükşen cinayeti çözüldü! Korkunç detay ilk kez ortaya çıktı! Hamileyim yalanını kullandı

O dönemde Büyükşen çiftinin oğullarından Uğur Büyükşen ve gelini Betül Büyükşen'in üzerinde swap örnekleri çıkması ve aralarında daha önce mehir nedeniyle kavga etmeleri üzerine şüpheli olarak gözaltına alındı. Savcılıktaki ifadelerinin ardından çift serbest bırakıldı.

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Büyükşen cinayeti çözüldü! Korkunç detay ilk kez ortaya çıktı! Hamileyim yalanını kullandı

SORUŞTURMA YENİDEN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz başkanlığında cinayet dosyası 8 ay önce yeniden ele alındı. Kurulan özel ekibin çalışmaları sonucu 13 Temmuz günü düzenlenen operasyonda aralarında Büşra Büyükşen, Uğur Büyükerşen ve eşi Betül Büyükşen ile Büyükşen çiftinin komşularıyla husumetli olduğu üzerinde durulan Abdullah Başdemir, sevgilisi Esra Taş ve bu çiftin aynı mahallede temasa geçtiği Zekeriya Okşen ve kuzeni Mustafa Okşen'in de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin HTS kayıtları ile WhatsApp görüşmeleri de incelemeye alındı.

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Büyükşen cinayeti çözüldü! Korkunç detay ilk kez ortaya çıktı! Hamileyim yalanını kullandı

KİRALİK KATİL ADRESİ KARIŞTIRDI

Yapılan sorgulamada Esra Taş'ın, öldürülen Büyükşen çiftinin evlerine 500 metre mesafede bulunan komşularının oğlu Hüseyin K.'nin eski sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Esra Taş'ın, Hüseyin K.'nin, ailesinin baskısıyla kendisinden ayrıldığını ve bu nedenle o aileye zarar vermek istediğini, bu durumu sevgilisi Abdullah Başdemir'e anlattığı, Başdemir'in de para karşılığı 2 kişi kiralayıp, korkutup, zarar vermeleri için Hüseyin K.'nin evine gönderdiği öne sürüldü. Başdemir'in kiraladığı 2 kişinin kendilerine verilen adresi karıştırıp Hüseyin K.'nin ailesi yerine komşuları Büyükşen çiftini öldürdükleri belirtildi. Abdullah Başdemir ve Esra Taş, 'kasten öldürmeye azmettirme', Zekeriya Okşen ve Mustafa Okşen de 'kasten öldürmeye yardım etme' suçlarından tutuklandı.