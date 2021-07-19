19 Temmuz 2021, Pazartesi
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Büyükşen cinayeti çözüldü! Korkunç detay ilk kez ortaya çıktı! Hamileyim yalanını kullandı
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan ve Türkiye'nin gündemine oturan Büyükşen cinayetinde korkunç detaylar ortaya çıktı. Kiralık katiller tarafından yanlışlıkla öldürüldüğü ortaya çıkmasının ardından 'Kasten öldürmeye azmettirme' suçundan tutuklanan Esra Taş'ın, hamileyim yalanıyla adres öğrendiği ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 19.07.2021 10:16 Güncelleme Tarihi: 19.07.2021 10:47
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