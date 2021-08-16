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Kız isteme kanlı bitti: 3 ölü, 8 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.08.2021 Güncelleme Tarihi: 16.08.2021
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Kız isteme kanlı bitti: 3 ölü, 8 yaralı

Ağrı Tutak’ta akrabaların arasında kız alıp verme meselesi sebebiyle silahlı kavga çıktı. Olay sonucunda ilk tespitlere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı Kılıçgediği köyünde Uzun aileleri arasında kız alıp verme sebebiyle tansiyon yükseldi.

Aileler arasında çıkan tartışma kısa zaman içerisinde taşlı ve silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada vücutlarının farklı kurşun isabet eden Halit Uzun, Ferhat Uzun ve İkram Uzun olay yerinde yaşamını yitirdi, 8 kişi ise yaralandı. Yaralılar Ağrı ve Tutak ilçe hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı.



Diğer taraftan jandarma ekipleri, hastaneler önünde geniş çaplı güvenlik tedbiri alırken köyde giriş ve çıkışlara izin verilmiyor.

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