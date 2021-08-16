Kız isteme kanlı bitti: 3 ölü, 8 yaralı

Aileler arasında çıkan tartışma kısa zaman içerisinde taşlı ve silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada vücutlarının farklı kurşun isabet eden Halit Uzun, Ferhat Uzun ve İkram Uzun olay yerinde yaşamını yitirdi, 8 kişi ise yaralandı. Yaralılar Ağrı ve Tutak ilçe hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı.