Kocaeli’nde komşu dehşeti! 56 yerinden bıçaklandı
Kocaeli Gebze’de, Hakan Y. ve annesi Tülay Y.'nin aralarında husumet olan komşuları Ahmet Avcı’yı (52) bıçaklayarak öldürdü. Aileden diğer 3 kişinin yaraladığı olayda, ağır yaralanan Ebru Avcı (25) da tedavi olduğu hastanede hayatını kaybetti. Avcı'nın otopsisinde, vücudunda 56 bıçak darbesinin olduğu tespit edildi.
Olay, geçen gün 16.00 sularında Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi üzerindeki binada gerçekleşti. Aralarında daha önce gürültü sebebiyle husumet olan komşular aile arasında sokak ortasında tartışma çıktı.
Kısada sürede kavgaya dönüşen olayda yaşanan arbede esnasında Hakan Y. ve annesi Tülay Y. yanlarında getirdikleri bıçaklarla aile üyelerinden baba Ahmet Avcı, anne Fatma Avcı ile çocukları Ebru Avcı ve Mustafa Avcı'yı vücudunun pek çok yerinden bıçakladı.
TEDAVİYE ALINDILAR
Olayı görenler, polisi ve 112'yi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, yaralılar, hastanelere götürülüp tedaviye alındı. Ahmet Avcı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Fatma Avcı ve Mustafa Avcı'nın hastanelerde tedavisi devam ederken, Ebru Avcı'nın da yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği bildirildi. Avcı'nın otopsisinde vücudunun çeşitli yerlerinde 56 bıçak darbesi olduğu öğrenildi. Olayı gerçekleştiren Hakan Y. ve annesi Tülay Y.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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