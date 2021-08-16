Kocaeli’nde komşu dehşeti! 56 yerinden bıçaklandı

Fatma Avcı ve Mustafa Avcı'nın hastanelerde tedavisi devam ederken, Ebru Avcı'nın da yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği bildirildi. Avcı'nın otopsisinde vücudunun çeşitli yerlerinde 56 bıçak darbesi olduğu öğrenildi. Olayı gerçekleştiren Hakan Y. ve annesi Tülay Y.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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