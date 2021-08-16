Bilirkişi kehanetine isyan etti!

Canan Balicak(24), kaybettiği babasının yasını dahi tutamadan adalet arayışına girmek zorunda kalan bir evlat. Halit Balicak(49) 4 yıl önce İstanbul Ümraniye'de çalıştığı inşaatta yüksekten düşerek hayatını kaybetti. İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi evine ekmek götürmek için gecesini gündüzüne katarak çalışan 2 çocuk babası Balicak'ın ölümünde ilk yardımcı bulundurmayan işverene, gerekli tedbirleri almayan ortağına ve işçi eğitimlerini takip etmeyen şantiye sorumlusuna, kısacası ihmali olanlara ceza verdi. Ama adalet arayışı tam da bu noktada başladı. Çünkü mahkeme bir cana 21 bin'er lira bedel biçti. Sanıklara "taksirle ölüme neden olma" suçundan yargılandıkları davada adli para cezası verdi. Dosya itirazla İstinaf Mahkemesi'ne gitti.

"25'İNDE EVLENİR" TESPİTİ

Babasını kaybedişinde hüznü isyanına karışan Canan Balicak ceza davasının ardından tazminat davasında mücadele etmeye başladı. Öyle ki annesi Rukiye Balicak(47) destekten yoksun kaldıklarını belirterek kendisi için 1 milyon 110 bin, çocukları Canan ve Kadir Can Balicak(20) ise kişi başı 1 milyon 70 bin lira tazminat talep etti. Ancak bu kez de tazminat miktarı için hesaplama yapan bilirkişi skandala imza attı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre evlenme başlangıç yaşının İstanbul için kadınlarda 25 yaş olduğu belirtilen raporda, "Buna göre Halit Balicak'ın kızı Canan'ın muhtemel evlenme yaşı olan 25 yaşına kadar 3 yıl destekten yoksun kaldığı kabul edilmiştir" denildi. Evlenebileceği belirtilerek destek zararının 14 bin TL olduğu hesaplandı.

Eşi vefat eden Rukiye Balicak'ın yeniden evlenme ihtimalini de söz konusu yapan bilirkişi, bunun oranının da yüzde 2 olduğunu belirledi ve destekten yoksun kalma zararının 154 bin olduğunu kaydetti. Kadir Can Balicak'ın ise 42 bin lira alması gerektiğini hesapladı. Raporda inşaat firmasının toplamda 210 bin lira tazminat ödemesi gerektiği aktarıldı.

ÖLÜMLÜ, DÜĞÜNLÜ PARA HESABI

Balicak ailesi can yakan tespitlerin ardından rapora itiraz etti. Ek bilirkişi raporu hazırlandı. Yine benzer tespitler yapıldı. Bilirkişi bu kez de TÜİK verilerine göre 2020 yılında İstanbul'da kadınların ortalama evlenme yaşının 26 yaş+146 gün olduğunu kaydetti. Babası hayatını kaybettiğinde 21 yaşında olan Canan Balicak'ın muhtemel evlenme yaşına göre 5 yıl+146 gün destekten yoksun kalacağını belirterek asgari ücret üzerinden alacağı tazminatın bin 820 olduğunu kaydetti. Eşi Rukiye Balicak'ın 23 yıl yaşama ihtimali göz önüne alınarak ve 'evlenme şansı indirimi'yle 152 bin 365, oğlu Kadir Can Balicak'ın ise 6 yıl sonra işe başlama ihtimali dikkate alındığında 30 bin 462 lira tazminat alacağını belirledi.

"BABAMA MUHTACIM"

Raporun ardından SABAH'a konuşan acılı evlat Canan Balicak, çaresizlikten gelen ikinci raporu kabul ettiğini söyleyerek, "Babama bir baret bile vermemişler. Artık benim savaşacak gücüm kalmadı. Maddi manevi tükendim. Bu çıkan tazminat tutarı ile bu devirde bir ev bile alınmıyor. Hayatım boyunca evlenmeyebilirim. Bir kız çocuğu evlense de evlenmese de babasının sevgisine muhtaç" dedi.