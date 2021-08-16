20'lik diş faciası! Burçak Usanmaz'ın yanlış anestezisi Burcu Demirkundak'ı felç etti
Son dakika haberine göre: İstanbul’da Burcu Demirkundak’ın 20’lik dişine müdahale etmek için diş hekimi Burçak Usanmaz anestezi yaptı. Ancak Usanmaz anestezide yanlış ilaç kullanınca, Demirkundak’ın sağ tarafı felç oldu.
İstanbul'da bir üniversitede araştırma görevlisi Burcu Demirkundak (33) 2 Temmuz'da Sarıyer Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ne giderek ağrıyan 20'lik dişine müdahale edilmesini istedi.
Diş hekimi Burçak Usanmaz tarafından çekim işlemi yapılmadan önce anestezi işlemi uygulandı. Canının çok acıdığını söyleyen Demirkundak'ın kapıda dişinin uyuşmasını beklerken sağ kulağında şiddetli ağrı oluştu. İşte sonrasında yaşananlar ve detaylar:
Ağrılar sonrasında diş çekim işlemi yapılamadı. Doktorun yanından çıkan kadın, yaşadığı ağrı nedeniyle eşini arayıp yanına gelmesini istedi, ancak bu sırada bayıldı. Acile götürülen kadının tansiyonunun düştüğü belirlendi. Bu sırada diş çekim işlemi için kadına anestezi işlemi uygulayan doktor, dişe yanlışlıkla başka bir ilaç enjekte ettiklerini itiraf etti.
Bir süre sonra kadın görme bozukluğu yaşadı ve yüzünde sinir kaybı meydana geldi. Başka bir hastaneye gittiğinde kadının gözüne ait sinirlerin hasar gördüğü ve sinir felci meydana geldiği belirlendi.
YARGILANACAK
Yaşadıkları sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan kadın, "Halen sağ taraf saç derisi, sağ taraf yüz kısmı, sağ taraf dişlerim ve damağım uyuşukluk var. Kulak çevremde hassasiyet mevcut. Kontrollerim devam etmekte. Olay nedeniyle sağlığım bozuldu. İş hayatım, fiziksel sağlığım, gündelik yaşamım ve psikolojim olumsuz bir şekilde etkilendi. Meydana gelen olay nedeniyle Usanmaz ve yaşanan olayda kusuru bulunan başkaca tespit edilecek teknisyenler ve çalışanlardan davacı ve şikâyetçiyim" dedi.
İfadesi alınan doktor, kalabalık bir odada çalıştığını, 3 hekimle aynı odayı paylaştıklarını, farklı bir ilaç olduğunu anladığında hastayı uyardığını söyledi. Savcılık, hekim tarafından o anda bizzat hazırlanması veya hazırlanmasına bizzat nezaret etmesi gerekirken, şüphelinin kimin tarafından hazırlandığını bilmediği maddeyi hastaya enjekte ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Usanmaz'ın 3 aydan 1 yıla kadar hapsi isteniyor.
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