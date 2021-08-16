Adana’da sıcak saatler: Parkta tartıştığı şahsı boynundan bıçakladı! Kaçarken otobüs çarptı





Alkollü olduğu gözlenen şüpheli, yattığı yerden kendisine çarpan otobüs şoförüne dönerek "İyi ki sen vurdun bana. Yoksa 10 tane adam öldürecektim" demesi dikkat çekti.

Şüpheli, kaza yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hasan Ç.'nin hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınıp, emniyete götürüleceği bildirildi. Öte yandan hastanede tedavisi devam eden boynundan yaralı Necip G.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.