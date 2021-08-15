Su motorunu tamir etmeye çalışırken kuyuya düşüp hayatını kaybetti

Bolu'nun Gerede ilçesinde arızalanan su motorunu tamir etmeye çalıştığı sırada kuyuya düşen teknisyen hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Cankurtaran mevkisindeki bir dinlenme tesisinde yaklaşık 6 metre derinliğindeki doğal gaz kuyusunun içinde bulunan motoru onarmak isteyen Mazhar Palta (60), dengesini yitirerek kuyuya düştü.

EKİPLER HASATLA KUYUYA İNDİ

Olayı gören Palta'nın mesai arkadaşları, 112 Acil Servis ve itfaiyeyi arayıp yardım istedi. Kuyunun içine halat ve gaz maskesi ile giren ekipler, Palta'yı çıkarttı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede öldüğü belirlenen teknisyenin cansız bedeni, Gerede Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Öte yandan, olay yerine gelen AFAD ekiplerinin yaptığı ölçümde, patlayıcı gaz olduğu belirlenen alanın, ekiplerin çalışması boyunca gerekli güvenlik önlemleri alınarak boşaltıldığı öğrenildi.