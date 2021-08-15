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Son dakika: İstanbul'da 35 ilçede eş zamanlı asayiş uygulaması

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 15.08.2021 Güncelleme Tarihi: 15.08.2021
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Son dakika: İstanbul’da 35 ilçede eş zamanlı asayiş uygulaması

İstanbul'da 35 ilçede 166 ayrı noktada eş zamanlı asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul'da 35 ilçede kurulan 166 denetleme noktasıyla eş zamanlı olarak asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Bağcılar, Küçükçekmece, Şişli, Ümraniye, Pendik ilçelerinin de aralarında bulunduğu denetimlerde şüpheli otomobil ve şahıslar durduruldu.

Trafiğe çıkan otomobil ve motosiklet sürücülerinin belgeleri kontrol edildi. Şüpheli görülen kişilere yönelik Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Denetlenen otomobiller didik didik arandı. Denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi.

İstanbulda 35 ilçede eş zamanlı asayiş uygulaması İSTANBUL'DA 35 İLÇEDE EŞ ZAMANLI ASAYİŞ UYGULAMASI

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