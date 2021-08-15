Sokak ortasında çıkan kavgada iki kişi öldü: Kocaeli’de iki aile arasında bıçaklı kavga

ELLERİNDE BIÇAKLARLA SALDIRDILAR

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Tülay Y. ve Hakan Y., ellerindeki bıçaklarla Mustafa A. ve ailesine saldırdı. Kavgada baba Mustafa A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin dakikalarca kalp masajı yapmasına rağmen kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan 3 yaralıdan durumu ağır olan Ebru A. ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Yakınlarının Kübra adıyla bilinen Ebru A.'nın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan cinayet zanlılarının ise emniyetteki işlemleri sürüyor.