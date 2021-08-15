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Sokak ortasında çıkan kavgada iki kişi öldü: Kocaeli'de iki aile arasında bıçaklı kavga

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.08.2021 Güncelleme Tarihi: 15.08.2021
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Sokak ortasında çıkan kavgada iki kişi öldü: Kocaeli’de iki aile arasında bıçaklı kavga

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sokak ortasında çıkan kavgada ölen babanın ardından ağır yaralı kızı da hayatını kaybetti. Yaşanan cinayet sonrasında zanlılarının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde davalık olan iki aile arasında sokak ortasında çıkan kavgada ölen babanın ardından ağır yaralı kızı da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

SOKAKTA TARTIŞMA ÇIKTI

Olay, saat 16.00 sıralarında Gebze Osman Yılmaz Mahallesi 644. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 644. Sokak üzerinde daha önceden aralarında yaşanan husumet neticesinde davalık olan iki aile karşı karşıya geldi. Tülay Y. ve oğlu Hakan Y., husumetli oldukları Mustafa A., eşi Fatma A., çocukları Ebru ve Ahmet A.'yı sokakta görünce iki aile arasında tartışma başladı.

ELLERİNDE BIÇAKLARLA SALDIRDILAR

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Tülay Y. ve Hakan Y., ellerindeki bıçaklarla Mustafa A. ve ailesine saldırdı. Kavgada baba Mustafa A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin dakikalarca kalp masajı yapmasına rağmen kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan 3 yaralıdan durumu ağır olan Ebru A. ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yakınlarının Kübra adıyla bilinen Ebru A.'nın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan cinayet zanlılarının ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

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