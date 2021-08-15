İstanbul Esenyurt’un bazı mahallelerinde fare istilası

Gökevler Mahallesi'nde boş araziler ve bazı sokaklarda son günlerde artış gösteren fareler dikkati çekiyor.

Artan farelerden şikayetçi olan çevre sakinleri, soruna çözüm bulunmasını istiyor.

Mahalle sakini Rahmi Karacaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Fareler çoğaldı. Bu sene daha fazla fare var. Bu sebepten çocuklar okula gidemez, korkacaklar. Gider faresi oldukları için normal fareden baya büyükler. Sokakta yürüdüğün zaman da ölü fareleri görebiliyorsun." dedi.

Mahalle olarak "kötü durumda" olduklarını anlatan Karacaoğlu, durumun sağlık açısından da iyi olmadığını söyledi.

Karacaoğlu, fare sorununa çözüm bulunmasını talep ederek, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.