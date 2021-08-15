Karadeniz’de sel felaketi! Devlet tüm gücüyle sahada

Mustafa Özdemir de büyük bir felaketle karşı karşıya kaldıklarını söyleyerek, "Devletimiz jeneratör göndermiş sağ olsun, var olsun. Bu akşam millet ne mutlu ki ışığa kavuşacak. Kaç gündür bunu bekliyoruz" ifadelerini kullandı.