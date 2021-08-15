Sarıkamış sel sularına boğuldu! Çok sayıda ev zarar gördü

İnkaya köyünde AFAD, jandarma ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan hasar tespit çalışmasında, ilk belirlemelere göre 40 ev ve 6 araç hasar gördü.

Sel bölgesinde İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri 24. Bölge Müdürlüğü ve ilçe belediye ekiplerince kanal ve evlerdeki suyu tahliye etme çalışması gece de sürüyor.