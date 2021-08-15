Şırnak’ta ambulans çalan kişi tutuklandı: Çeşitli suçlardan adli sicil kaydı bulundu

Şırnak Valiliği, kentte iki gün önce ambulans çaldığı öne sürülen Siirt nüfusuna kayıtlı zanlının tutuklandığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, 13 Ağustos'ta 112 Acil Sağlık Hizmetleri Birimine ait bir ambulansın çalındığı belirtildi.

MAHKEME TARAFINDAN TUTUKLANDI

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldığı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Emniyet birimlerinin takibi ve gerekli müdahaleleri yapması neticesinde durdurulup yakalanan ve cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan, Siirt nüfusuna kayıtlı olduğu ve çeşitli suçlardan adli kayıtlarının bulunduğu tespit edilen F.B. isimli şahıs, cumhuriyet savcılığı tarafından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanmıştır. Konu ile ilgili olarak başlatılan adli ve idari tahkikat devam etmektedir."