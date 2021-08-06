Türk bilim insanları Marmara için harekete geçti: Müsilajdan kurtaracak 17 proje
Türk bilim insanları Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorunu için harekete geçerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 17 proje ulaştırdı. TBMM'de milletvekillerine bilgi veren TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkan Vekili Osman Okur, "Bilim Kurulu üyeleriyle beraber 17 projeyi şu ana kadar değerlendirdik. Bu 17 tane talebin 9 tanesi biyolojik mücadele, 5 tanesi mekanik mücadele, 3 tanesi de kimyasal mücadele" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında başlattığı Marmara'yı müsilajdan kurtarma seferberliği için bilim insanları kolları sıvadı.
17 farklı proje Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ulaştırıldı. Okur, hem kamu hem de özel sektörden Marmara'nın müsilajdan kurtarılması için projeler gönderildiğini belirterek, milletvekillerine yaptığı bilgilendirmede özetle şunları kaydetti:
ÇÖZÜM PROJELERİ GELİYOR
"Çevre Bakanlığının uhdesinde kurulan koordinasyon kurulu tarafında TÜBİTAK MAM olarak bizim görevimiz biyolojik ve teknolojik mücadele konusunda kamudan ve özel sektörden gelen taleplere cevap vermek.
Bu kapsamda şimdiye kadar biz 17 farklı talep aldık. Yani bu 17 farklı talep hem kamudan hem özel sektörden yurt dışından müsilaj çözümüne yönelik taleplerdi.
Bu 17 tane talebin 9 tanesi biyolojik mücadele, 5 tanesi mekanik mücadele, 3 tanesi de kimyasal mücadele kapsamındaydı. Gelen taleplere baktığımız zaman biyolojik mücadele tarafındaki 9 tane talebin yurt dışından çözüm önerileri olarak geldiğini gördük.
YÜZEYSEL TEMİZLİK PROJELERİ DE VAR
Diğer 3 tane talepte yurt içinden olmakla beraber daha fazla yüzeysel temizlik ürünleri olarak karşımıza çıktı. Burada hem Bilim Kurulu olarak hem de Çevre Bakanlığının yetkili kısımlarıyla yaptığımız değerlendirme sonunda şöyle genel bir karar aldık.
Marmara Denizi'ne herhangi bir bakteri veya bir biyolojik mücadele yapılacağı zaman mutlaka biyolojik mücadelenin kaynağının Marmara Denizi'nin kendisi olması gerektiği.
Yani Marmara Denizi dışındaki herhangi bir bakterinin Marmara Denizi'ne kesinlikle gönderilmemesi gerektiği konusunda bir karar çıkardık.
ENDEMİK DEĞİLSE YAPMAYIZ
Bizim Bilim Kurulu tarafından şu ana kadar biyolojik ve mekanik mücadelede yapmış olduğumuz, izlediğimiz yol da buydu. Genel tavrımız da şu şekilde:
Herhangi bir şekilde Marmara Denizi'nin doğası haricinde herhangi başka bir mikroorganizmanın veya bir yapının denize gönderilmesi konusunda kesin kararımız var, yani endemik olmadığı sürece, fizibil olmadığı sürece, insan ve balık sağlığına etkisi incelenmediği sürece herhangi bir müdahaleyi ve mücadeleyi şu an Marmara Denizi'nde yaptırmıyoruz."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 1100 TL pandemi yardım parası veriliyor mu? Pandemi destek parası ne zaman, hangi tarihte ödenecek?
- KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı? KYK yurt başvuruları ne zaman başlar? Kredi ve Yurtlar Kurumu...
- Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası Toplantısı faiz kararı belli oldu mu?
- Adli tatil ne zaman, ayın kaçında bitiyor? Adli tatil hangi tarihte bitecek?
- Bir Zamanlar Çukurova'da yeni dönemin ayak sesleri! Tansiyon dibe vuracak! Çok konuşulacak isim...
- Sıfır araba fiyatları ters yüz oldu! En ucuzları listelendi! 160, 189, 210.000 TL'ye kadar Opel, Renault fiyatları...
- Kabine Toplantısı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Bu hafta Kabine Toplantısı olacak mı?
- Emeklilik için ikinci şans! 3600, 4500 ve 5400 gün prim ödemesi olanlar dikkat! Maaş almak...
- PMYO polislik başvuruları ne zaman başlayacak? 28. Dönem PMYO başvuru tarihi açıklandı mı? İşte şartlar...
- İŞKUR ile TYP başvuruları ne zaman? İŞKUR okullara güvenlik ve temizlik görevlisi alımları başladı mı? Başvuru şartları...
- Kamu ve taşeron zammı için kritik tarih: 4D'li taşeron işçi maaş zammı açıklandı mı? Seyyanen zam...
- YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Üniversite tercih sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?