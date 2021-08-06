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Türk bilim insanları Marmara için harekete geçti: Müsilajdan kurtaracak 17 proje

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.08.2021 Güncelleme Tarihi: 06.08.2021
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Türk bilim insanları Marmara için harekete geçti: Müsilajdan kurtaracak 17 proje

Türk bilim insanları Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorunu için harekete geçerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 17 proje ulaştırdı. TBMM'de milletvekillerine bilgi veren TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkan Vekili Osman Okur, "Bilim Kurulu üyeleriyle beraber 17 projeyi şu ana kadar değerlendirdik. Bu 17 tane talebin 9 tanesi biyolojik mücadele, 5 tanesi mekanik mücadele, 3 tanesi de kimyasal mücadele" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında başlattığı Marmara'yı müsilajdan kurtarma seferberliği için bilim insanları kolları sıvadı.

Türk bilim insanları Marmara için harekete geçti: Müsilajdan kurtaracak 17 proje

17 farklı proje Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ulaştırıldı. Okur, hem kamu hem de özel sektörden Marmara'nın müsilajdan kurtarılması için projeler gönderildiğini belirterek, milletvekillerine yaptığı bilgilendirmede özetle şunları kaydetti:

Türk bilim insanları Marmara için harekete geçti: Müsilajdan kurtaracak 17 proje

ÇÖZÜM PROJELERİ GELİYOR

"Çevre Bakanlığının uhdesinde kurulan koordinasyon kurulu tarafında TÜBİTAK MAM olarak bizim görevimiz biyolojik ve teknolojik mücadele konusunda kamudan ve özel sektörden gelen taleplere cevap vermek.

Türk bilim insanları Marmara için harekete geçti: Müsilajdan kurtaracak 17 proje

Bu kapsamda şimdiye kadar biz 17 farklı talep aldık. Yani bu 17 farklı talep hem kamudan hem özel sektörden yurt dışından müsilaj çözümüne yönelik taleplerdi.

Türk bilim insanları Marmara için harekete geçti: Müsilajdan kurtaracak 17 proje

Bu 17 tane talebin 9 tanesi biyolojik mücadele, 5 tanesi mekanik mücadele, 3 tanesi de kimyasal mücadele kapsamındaydı. Gelen taleplere baktığımız zaman biyolojik mücadele tarafındaki 9 tane talebin yurt dışından çözüm önerileri olarak geldiğini gördük.

Türk bilim insanları Marmara için harekete geçti: Müsilajdan kurtaracak 17 proje

YÜZEYSEL TEMİZLİK PROJELERİ DE VAR

Diğer 3 tane talepte yurt içinden olmakla beraber daha fazla yüzeysel temizlik ürünleri olarak karşımıza çıktı. Burada hem Bilim Kurulu olarak hem de Çevre Bakanlığının yetkili kısımlarıyla yaptığımız değerlendirme sonunda şöyle genel bir karar aldık.

Türk bilim insanları Marmara için harekete geçti: Müsilajdan kurtaracak 17 proje

Marmara Denizi'ne herhangi bir bakteri veya bir biyolojik mücadele yapılacağı zaman mutlaka biyolojik mücadelenin kaynağının Marmara Denizi'nin kendisi olması gerektiği.

Türk bilim insanları Marmara için harekete geçti: Müsilajdan kurtaracak 17 proje

Yani Marmara Denizi dışındaki herhangi bir bakterinin Marmara Denizi'ne kesinlikle gönderilmemesi gerektiği konusunda bir karar çıkardık.

Türk bilim insanları Marmara için harekete geçti: Müsilajdan kurtaracak 17 proje

ENDEMİK DEĞİLSE YAPMAYIZ

Bizim Bilim Kurulu tarafından şu ana kadar biyolojik ve mekanik mücadelede yapmış olduğumuz, izlediğimiz yol da buydu. Genel tavrımız da şu şekilde:

Türk bilim insanları Marmara için harekete geçti: Müsilajdan kurtaracak 17 proje

Herhangi bir şekilde Marmara Denizi'nin doğası haricinde herhangi başka bir mikroorganizmanın veya bir yapının denize gönderilmesi konusunda kesin kararımız var, yani endemik olmadığı sürece, fizibil olmadığı sürece, insan ve balık sağlığına etkisi incelenmediği sürece herhangi bir müdahaleyi ve mücadeleyi şu an Marmara Denizi'nde yaptırmıyoruz."

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