Ankara'da kamyon şoförü motosiklet sürücüsünü ölüme terk etti
Ankara'da motosiklet sürücüsü ve kamyon şoförü akış halindeki trafikte tartıştı. Kamyon sürücüsü seyir halindeyken motosiklet sürücüsünü ezerek ölüme terk etti. Ortaya çıkan görüntüler gündeme oturdu.
Ankara'da kamyon sürücü, trafikte seyir halindeyken tartıştığı motosiklet sürücüsüne aracıyla çarparak kaçtı.
Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Ankara-Kahramankazan yolunda meydana geldi. Kimlikleri belirlenemeyen kamyon sürücü ile motosiklet sürücüsü, trafikte seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle tartıştı. İki sürücü birbirlerine el kol hareketi yaparak, tepkilerini gösterdi.
Bu sırada kamyon sürücü, sol tarafında bulunan motosikletin üzerine direksiyonu kırdı. Kamyonun yandan çarptığı motosiklet devrilerek parçalandı. Kamyonun altında kalmaktan son anda kurtulan motosiklet sürücüsü, yolda metrelerce sürüklenerek yaralandı.
Başında kask bulunan sürücü, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Arkadaki bir aracın kamerasına saniye saniye yansıyan kazanın ardından kaçan kamyon sürücüsünü yakalama çalışmaları sürüyor.
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