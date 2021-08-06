Ankara’da kamyon şoförü motosiklet sürücüsünü ölüme terk etti

Kaza, dün akşam saatlerinde Ankara-Kahramankazan yolunda meydana geldi. Kimlikleri belirlenemeyen kamyon sürücü ile motosiklet sürücüsü, trafikte seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle tartıştı. İki sürücü birbirlerine el kol hareketi yaparak, tepkilerini gösterdi.