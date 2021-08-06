Avcılar'da korku dolu anlar! Herkes kaçmaya başladı
Son dakika haberine göre: İstanbul'un Avcılar ilçesinde facianın eşiğinden dönüldü. Bir sitenin içindeki kafenin çatısına 15'inci kattan mermer parçası düştü. Kafadeki küçük kız ise ölümden döndü!
Olay, geçen salı saat 22.30 sıralarında Avcılar, Tahtakale Mahallesi'nde bulunan sitenin içindeki kafede yaşandı.
Kafenin hemen üzerindeki bloğun 15'inci katındaki mermer parçası, kafenin çatısına düştü.
Çarpmanın etkisi ile çatı, o sırada kafede yemek yiyen bir kız çocuğunun hemen yanına çöktü.
Kafenin içindeki müşteriler büyük panik yaşarken, olay yerine tedbir amaçlı sağlık, itfaiye ve polis ekipleri çağrıldı.
Olayda şans eseri yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.
Kafede hasar meydana gelirken, iş yeri sahibinin dairede yaşayanlardan şikayetçi olduğu öğrenildi.
Yaşanan korku dolu anlar ise kafenin güvenlik kamerasına yansıdı...
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