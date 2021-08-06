Avcılar’da korku dolu anlar! Herkes kaçmaya başladı

Çarpmanın etkisi ile çatı, o sırada kafede yemek yiyen bir kız çocuğunun hemen yanına çöktü.

Kafenin içindeki müşteriler büyük panik yaşarken, olay yerine tedbir amaçlı sağlık, itfaiye ve polis ekipleri çağrıldı.

Olayda şans eseri yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.