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Son dakika: İstanbul'da kamyon metrobüs bariyerlerine çarptı: 2 şerit trafiğe kapatıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.08.2021 Güncelleme Tarihi: 06.08.2021
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Son dakika: İstanbul’da kamyon metrobüs bariyerlerine çarptı: 2 şerit trafiğe kapatıldı

Son dakika haberi... İstanbul Bakırköy D-100 Yanyolu Avcılar istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, metrobüs bariyerlerine çarptı. Kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

İstanbul Bakırköy D-100 Yanyolu Avcılar istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, metrobüs bariyerlerine çarptı. Kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Kamyon şoförü yaralanırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu. 2 şerit trafiğe kapatılırken, yolun açılması için çalışma başlatıldı.

Kamyon metrobüs bariyerlerine çarptı KAMYON METROBÜS BARİYERLERİNE ÇARPTI

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