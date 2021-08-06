Diyanet'ten orman yangınları hakkında önemli hutbe! 6 Ağustos 2021 Cuma hutbesi konusu nedir?
Cuma hutbesi konusu nedir? 6 Ağustos tarihli Cuma hutbesi yayınlandı. Farz olan cuma namazından önce minberde okunan cuma hutbesinde bu hafta orman yangınlarından bahsedildi. Camiler cuma namazı için hazırlanırken, bu hafanın hutbe konusu ise araştırılmaya başlandı. Peki, 6 Ağustos 2021 Cuma hutbesi konusu nedir? İşte bu haftaki cuma hutbesi tam metni...
Cuma hutbesi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı. Türkiye'de 28 Temmuz'da başlayan orman yangınlarıyla mücadele sürerken, Diyanet tarafından bu haftanın hutbesinde afetlerden bahsedildi. Diyanet'in bu haftaki hutbesinde, "Bizi biz yapan değerlerin etrafında kenetlenip kardeşlik şuurumuzu diri tuttukça başaramayacağımız imtihan yoktur." denildi. İşte 6 Ağustos 2021 Cuma hutbesi...
DİYANET CUMA HUTBESİ (6 AĞUSTOS 2021)
"ZORLUKLAR BİRLİKTE AŞILIR"
Muhterem Müslümanlar!
Geçen hafta afet gerçeğiyle bir kez daha karşılaştık. Cennet yurdumuzun akciğerleri ormanlarımızda çıkan yangınların çoğu söndürüldü elhamdülillah. Bazı bölgelerimizde ise söndürme çalışmaları devam ediyor. Cenâb-ı Hak, en kısa sürede bu afetten de kurtulmayı bizlere nasip eylesin. Milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın.
Aziz Müminler!
Evet, bugün mahzunuz, üzüntümüz çok büyük. Kaybettiğimiz kardeşlerimiz, yanan ormanlarımız, yitirdiğimiz masum canlar her birimizin yüreğini dağlıyor. Ancak biliyor ve inanıyoruz ki bizi biz yapan değerlerin etrafında kenetlenip kardeşlik şuurumuzu diri tuttukça başaramayacağımız imtihan yoktur. Tarih boyunca Allah'ın yardımı, devletimizin kararlılığı ve milletimizin azmiyle nice zorluğu birlikte göğüsledik. Bugün de devlet millet dayanışması içinde aşamayacağımız engel yoktur. Toplu vurdukça yüreklerimiz üstesinden gelemeyeceğimiz zorluk yoktur. Nitekim Rabbimizin müjdesi açıktır: "Şüphesiz zorlukla beraber kolaylık vardır. Gerçekten, zorlukla beraber kolaylık vardır."[1]
Kıymetli Müslümanlar!
Gün, ayrışma değil kenetlenme günüdür. Gün, birliğimizi, beraberliğimizi ve muhabbetimizi canlı tutma günüdür. Sevinç ve mutluluğumuz gibi hüzün ve kederimizi de paylaşma günüdür. Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.s) biz müminleri şöyle tarif etmektedir: "Müminler, birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir beden gibidir."[2]
Değerli Müminler!
İbrahim (a.s)'ın atıldığı ateşi söndürmeye koşan karınca misali, bugün her birimize düşen sorumluluklar vardır. Her şeyden önce sağduyumuzu ve sükûnetimizi muhafaza edelim. Yangın, sel, deprem ve salgın hastalık gibi afetlere karşı bilinçli, duyarlı ve tedbirli olmayı milli bir mücadele olarak görelim. Gerekli hallerde yetkili mercileri haberdar edelim. Küçücük bir hata ve ihmalin çok ağır neticeleri olabileceğini unutmayalım.
Bu vesileyle başta yangınlar olmak üzere afetlerde hayatını kaybedenlere Cenâb-ı Hak'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Yüce Rabbimiz, afetlerle canla başla mücadele eden kardeşlerimizin işini kolaylaştırsın ve onların yardımcısı olsun.
[1] İnşirâh, 94/5,6.
[2] Müslim, Birr, 66.
Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü
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