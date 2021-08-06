İstanbul’da yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı: Çok sayıda ekip sevk edildi

Dumandan etkilenen bir itfaiye erine sağlık ekipleri tarafından müdahale edilirken, yangın havadan drone ile görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Esenyurt Akşemseddin Mahallesi 296. Sokakta bulunan lojistik firmasına ait 18 bin metrekare büyüklüğündeki depoda saat 12.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bu sırada içeride çalışan işçiler kendilerini can havliyle dışarı attı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi.

Yangının kısa sürede büyümesi sonucu depoyu alevler kapladı. Yangın nedeniyle depodan yükselen dumanlar kentin kilometrelerce ötesinden bile görüldü. Deponun bulunduğu bölgede gökyüzünü kara bulutlar kapladı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, içeriden patlama sesleri geldiği ifade edildi.

Bir polis helikopteri de söndürme çalışmasına havadan destek verdi. Söndürme çalışması sırasında bir itfaiye eri dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen itfaiye erine ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapıldı. Öte yandan yan fabrikalarda bulunan ve sahiplerine ulaşamayan araçlar da çekildi.