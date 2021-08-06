17 yılın ardından telli turnalar Türkiye’de yuva kurdu

Doğa fotoğrafçısı Engin Bıyıkoğlu, üç ay önce fotoğraf çekimleri için Amasya'ya gitmek üzere yola koyuldu. Bıyıkoğlu, çekim yaptığı esnada Türkiye'nin ilgi çeken figürlerinden olan telli turnanın yumurta üzerine kuluçkaya yattığını gördü. Seneler sonra göç eden bir turnanın yuva kurduğunu fark eden Bıyıkoğlu, bu anı kayda aldı.

KORUMA ALTINA ALINDILAR

Çekimin ardından Bıyıkoğlu, Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri ve kuş gözlemcileri ile irtibata geçip bilgi vermesi üzerine turnaların bulunduğu alan ekipler tarafından koruma altına alındı. O günden sonra bir daha izine rastlanmayan telli turnalar Bıyıkoğlu tarafından yavrusuyla birlikte tekrar görüntülendi.