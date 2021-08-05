Yangın fırsatçılarından yeni plan! İnternetten satışa çıkardılar

Bakal, küçük bir azınlığın yangını fırsata çevirme telaşı içinde olduğunu anlatarak, şöyle konuştu: "Sattıkları mallara fahiş zamlar yaptıkları, haksız fiyat artışları uyguladıkları kamuoyuna yansımaktadır. Tüketicimizin bu konuda hassas davranarak konuyu muhakkak ilgili mercilere bildirmesi önem arz ediyor. Devletimiz fırsatçılara gereken cezayı verecektir." Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu da, "Ticaret Bakanlığı 114 bin 326 lira her bir ürün için ayrı ayrı ceza uygulayabilir. Burada Ticaret Bakanlığı'nın müfettişlerinin yanı sıra, Ticaret Bakanlığı'nın geliştirdiği mobil uygulama ile yüzbinlerce tüketici Ticaret Bakanlığı'nın fahri müfettişi gibi tespitler yapıp, anında tespitlerini Ticaret Bakanlığı'na aktarabilirler" dedi.

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