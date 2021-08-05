Önce dövdüler sonra kıyafetlerini parçaladılar! Esenyurt'ta meydan dayağı
Esenyurt’ta dün akşam saatlerinde 5 kişi bir adamı feci şekilde dövdü. Yaşanan kavga anlarında dayaktan kaçmak isteyen adam bir otelin resepsiyonuna sığınırken olay anları saniye saniye kaydedildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi.
Sokak ortasında bir adamı 5 kişi birden henüz bilinmeyen bir şekilde feci şekilde darp etti. Yaşanan anlarda dakikalarca dayak yiyen adam çareyi bir otelin resepsiyonuna sığınmakta buldu.
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