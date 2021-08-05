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Eşinin yanında olamadı! Ateş savaşçısından büyük sürpriz

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.08.2021 Güncelleme Tarihi: 05.08.2021
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Eşinin yanında olamadı! Ateş savaşçısından büyük sürpriz

Muğla'daki orman yangınında görev yapan ekiplere Balıkesir'den destek için gelen itfaiyeci Şeref Şenyiğit, Balıkesir’in Edremit ilçesindeki eşi Cansu Şenyiğit’in doğum gününü arkadaşları ile birlikte kısa video çekerek kutladı.

Muğla'daki orman yangınında görev yapan ekiplere Balıkesir'den destek için gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı itfaiyecisi Şeref Şenyiğit, orman yangınlarıyla mücadele ederken bir yandan da eşinin doğum gününü kutlamayı unutmadı. Arkadaşları ile mola zamanında çektikleri kısa video ile yüzlerce kilometre uzaktaki eşinin doğum gününü yangın alanından kutladı. Şeref Şenyigit'in, eşi Cansu Şenyiğit'in doğum gününü uzaktan video ile kutlaması büyük beğeni aldı.

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