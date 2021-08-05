Eşinin yanında olamadı! Ateş savaşçısından büyük sürpriz

Muğla'daki orman yangınında görev yapan ekiplere Balıkesir'den destek için gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı itfaiyecisi Şeref Şenyiğit, orman yangınlarıyla mücadele ederken bir yandan da eşinin doğum gününü kutlamayı unutmadı. Arkadaşları ile mola zamanında çektikleri kısa video ile yüzlerce kilometre uzaktaki eşinin doğum gününü yangın alanından kutladı. Şeref Şenyigit'in, eşi Cansu Şenyiğit'in doğum gününü uzaktan video ile kutlaması büyük beğeni aldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN