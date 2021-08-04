Son dakika: Karabük’te ormanlık alanda yangın

SON DAKİKA: Edinilen bilgiye göre, Karabük-Zonguldak karayolu üzerinde bulunan arıtma tesisinin karşısındaki ormanlık alanda rüzgarın da etkisiyle yangın başladı. Kısa sürede büyüyen yangın için Orman Bölge Müdürlüğünce 4 arazöz ve 2 su tankeri sevk edildi.