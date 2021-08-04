Son dakika: Karabük'te ormanlık alanda yangın
Son dakika haberi... Karabük'te arıtma tesisinin karşısındaki ormanlık alanda yangın başladı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını söndürmek için 4 arazöz ve 2 su tankeri bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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