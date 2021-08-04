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Son dakika: Karabük'te ormanlık alanda yangın

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.08.2021 Güncelleme Tarihi: 04.08.2021
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Son dakika: Karabük’te ormanlık alanda yangın

Son dakika haberi... Karabük'te arıtma tesisinin karşısındaki ormanlık alanda yangın başladı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını söndürmek için 4 arazöz ve 2 su tankeri bölgeye sevk edildi.

SON DAKİKA: Edinilen bilgiye göre, Karabük-Zonguldak karayolu üzerinde bulunan arıtma tesisinin karşısındaki ormanlık alanda rüzgarın da etkisiyle yangın başladı. Kısa sürede büyüyen yangın için Orman Bölge Müdürlüğünce 4 arazöz ve 2 su tankeri sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Öte yandan yanan ormanlık alanda 2017 yılında da yangın meydana geldiği ve ekiplerin çalışmalarıyla söndürüldüğü ortaya çıktı.


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