Samsun'dan tepki çeken görüntü! Costal sahili çöplüğe döndü

Çarşamba ilçesinde, il merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan ve halkın da serinlemek amacıyla yoğun olarak kullandığı Costal sahilinde kirlilik oluştu.

Derelerin getirdiği atıklar, dalgaların sürüklemesiyle 15 kilometrelik doğal kum plajı Costal sahiline birikiyor.

Cam ve plastik şişeler ile evsel atıkların biriktiği sahil, çöplüğe döndü.