Kütahya'da çiçek hastalığı paniği! İkinci bir duyuruya kadar yasaklandı

Simav ilçesine bağlı Küplüce köyünde koyun ve keçilerde görülen çiçek hastalığı nedeniyle Pazarlar ilçesinde 4 köye ve 8 mahalleye hayvan giriş ve çıkış yasağı uygulanıyor.





Pazarlar Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Simav İlçesi Küplüce köyünde koyun-keçi çiçek hastalığı nedeniyle Pazarlar ilçe merkezi, Örey köyü, Orhanlar köyü, Yenice köyü, Akşinik köyü ve Yakuplar Mahallesi karantina altına alınmıştır.

30 Temmuz 2021 Cuma gününden itibaren karantina altında olan köylere ve mahallelere küçükbaş hayvan girişi, çıkışı ve hayvanların merada otlatılması kinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır. Alım satım yapanlar hakkında idari cezai işlem uygulanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

HAYVANLARDA ÇİÇEK HASTALIĞI NEDİR ÇİÇEK HASTALIĞI NASIL BULAŞIR?

Koyun-keçi çiçeği, koyun ve keçilerde ateş, özellikle deri ve akciğerlerde olmak üzere hayvanların tüm vücuduna yayılan, papüler, nadiren içi sıvı dolu keseciklerle (vezikül) karekterize öldürücü viral bir hastalıktır.

ÇİÇEK HASTALIĞI KAÇ GÜN SÜRER?

Bu papüller 0.5-2 cm çapında olup yuvarlak ve elips şeklindedir. Daha sonra papüller irinleşirler. Bazen atipik koyun çiçeğine rastlanır. Bu formda sadece papül oluştuğu görülür ve hayvan iyileşir. Koyun çiçeği hastalığı 3-4 hafta kadar sürer, kış aylarında biraz daha fazla uzayabilir. Hastalık çıkan bölgelerde 3 yıl süreyle koyun ve keçilere çiçek aşısı yapılmalı, eğer sürüde hastalık çıkmış ise hasta hayvanlar ayrılmalı ve sağlı hayvanlar ile temas ettirilmemelidir. Ölen hayvanlar derin çukurlara kireç dökülerek gömülmeli ve hasta hayvanların bulundukları ağıllar dezenfekte edilmelidir. Hasta hayvanlar ile temasta bulunan kişiler kesinlikle sağlıklı hayvanlar ile temas etmemelidir.