Kayseri'de yüksek sıcaklıklar Yay Gölü'nü kuruttu
Kayseri Yeşilhisar'daki 20 kilometrelik alana sahip Yay Gölü, mevsim normallerinin üzerinde sıcaklar ve yağışların azalması sebebiyle kurudu. Sultan Sazlığı Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mesut Atasoy, "Geçen yıllara oranla küresel ısınma ve yağmurların olmaması nedeniyle doğal bir kuraklık var. Bundan dolayı da Yay Gölü yüzde 100 etkilendi ve kurudu" dedi.
Gülbayır mevkisindeki Yay Gölü, sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olması ve yağışların azalması sebebiyle kurudu. Barındırdığı 301 kuş cinsi ile Manyas Gölü'nden sonra Türkiye'nin en önemli ikinci kuş cenneti olan Sultan Sazlığı'nın etrafındaki Yay Gölü, susuz kaldı. Yağış olmaması sebebiyle 20 kilometre alana sahip göl, tamamen kurudu.
Gölün son durumuna ilişkin açıklamada bulunan Yeşilhisar Sultan Sazlığı Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Atasoy, şu açıklamada bulundu:
''SON 5 YIL İÇİNDE GÖL İLK KEZ KURUDU''
"Şu an geçen yıllara oranla küresel ısınma ve yağmurların olmaması nedeniyle doğal bir kuraklık var. Bundan dolayı da Yay Gölü, yüzde 100 etkilendi ve kurudu. Yay Gölü çevresinde su olmaması nedeniyle flamingoların yüzde 70'i suların olduğu bölgeye göç etti. Geçen yıllara oranla su noksanlığı var. Son 5 yıl içinde göl ilk kez kurudu. Kurumasının temel nedeni de yağışların bölgede olmaması."
''RİSK ALTINDA DEĞİL''
Yaşanan kuraklığı görevlilere bildirdiklerini dile getiren Atasoy, "İstişarelerimiz oldu. Yetkililer bölgede yağışın olmaması, tarım alanının çok fazla olması nedeniyle bölgeyi etkilediğini söylediler. Son 5 yıldır bölgemizde istenilen düzeyde yağış olmadı. Bu da beraberinde kuraklığı ve göllerde kurumayı getirdi. Yay Gölü yakınındaki Sultan Sazlığı, risk altında değil ancak su seviyesi geçen yıllara oranla daha az" şeklinde konuştu.
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