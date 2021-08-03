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Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü 4 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.08.2021
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Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü 4 yaralı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 4 kişinin ise durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Alınan bilgiye göre, Burak T. yönetimindeki 06 KH 602 plakalı otomobil, Adıyaman-Malatya kara yolu Subatan Geçiti mevkisinde karşı yönden gelen Aziz D. yönetimindeki 44 ABY 321 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada Sürücü Burak T, Nuray D. ve Zeynep B. olay yerinde hayatını kaybetti.

112 Acil Servis Ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 4 kişinin ise durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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