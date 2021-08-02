Günlerdir aranan Emine öğretmenin cansız bedeni bulundu

Edinilen bilgiye göre, İzmir Menemen'nde öğretmen olan evli ve iki çocuk sahibi Emine Gökkız, 30 Temmuz günü sabah sularında eşofmanlarını giyerek evden çıktı. İddiaya göre, merkez Pınarbaşı Mahallesi Boğasak mevkiindeki ormana spor yapmak üzere giden Emine Gökkız'dan yakınları bir müddet sonra haber alamadı. Telefonu bir gün boyunca arandığında çalan Gökkız için ailesi emniyete kayıp başvurusu yaptı.