Günlerdir aranan Emine öğretmenin cansız bedeni bulundu
Kahramanmaraş Andırın'da dolaşmak için ormanlık alana giden ve bir daha kendisine ulaşılamayan 2 çocuk sahibi öğretmen Emine Gökkız (45), ormanlık alanda iple ağaca asılı halde bulundu.
Edinilen bilgiye göre, İzmir Menemen'nde öğretmen olan evli ve iki çocuk sahibi Emine Gökkız, 30 Temmuz günü sabah sularında eşofmanlarını giyerek evden çıktı. İddiaya göre, merkez Pınarbaşı Mahallesi Boğasak mevkiindeki ormana spor yapmak üzere giden Emine Gökkız'dan yakınları bir müddet sonra haber alamadı. Telefonu bir gün boyunca arandığında çalan Gökkız için ailesi emniyete kayıp başvurusu yaptı.
4. GÜNÜNDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Ormanda kaybolan Emine Gökkız için emniyet, jandarma ve AFAD ekipleri ve vatandaşın da desteği ile arama kurtarma çalışması başlatılmıştı. Arama kurtarma çalışmasının 4'üncü gününde öğretmen Emine Gökkız'ın cesedi Haymalı bölgesinde ormanlık alanda iple bir ağaca asılı vaziyette ölü olarak bulundu.
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