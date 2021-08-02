Bursa'da minibüs otoparktaki araçlara ve yayalara çarptı: 1'i ağır 8 yaralı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan otopark görevlisi İdris Emir'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.