Bursa'da minibüs otoparktaki araçlara ve yayalara çarptı: 1'i ağır 8 yaralı
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, yabancı uyruklu sürücünün kullandığı minibüsün otoparktaki araçlara ve yayalara çarpması sonucu 1'i ağır 8 kişi yaralandı.
Kuveytli Ahmed El Reşidi'nin kullandığı, kiralık olduğu belirtilen 16 KF 964 plakalı minibüs, tarihi İnkaya Çınarı yakınındaki bir kafenin otoparkına hızla girdi.
Minibüs, burada park halindeki 5 araca ve yayalara çarptıktan sonra durdu.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan otopark görevlisi İdris Emir'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay yerinden kaçan sürücü, daha sonra polise teslim oldu.
Sağlık kontrolünün ardından Çekirge Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen şüphelinin sürüyor.
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