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Son dakika: Adıyaman'da zincirleme kaza: 8 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.08.2021 Güncelleme Tarihi: 01.08.2021
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Son dakika: Adıyaman'da zincirleme kaza: 8 yaralı

Adıyaman'da iki otomobil ile traktörün karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Kaza, gece saatlerinde Adıyaman- Gölbaşı karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi.

Tarladan dönen Sinan Bayır yönetimindeki 02 HU 038 plakalı traktör, Hacı Boyraz'ın kullandığı 22 SA 184 ve sürücüsü öğrenilemeyen 02 HC 767 plakalı otomobile çarptı.

Kazada; araçlarda bulunan Nebi Delibalta, Hayrunisa Delibalta, Hacire Delibalta, Irmak Delibalta, Muhammed Ali Delibalta, Simgenur Boyraz, Leyla Boyraz ve İrem Kıskaç yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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