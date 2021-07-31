Manavgat'taki yangında şehit olan Erdal Tovka'nın oğluna söylediği son sözleri yürek dağladı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Orman yangınına çevre illerden gelen ekipler de destek vermek üzere yola çıktı. Bunlardan birisi 39 yaşındaki Erdal Tovka. Şehit Tovka, Manavgat'a gitmek üzere evinde hazırlanırken büyük oğlu Emirhan'a "Annen sana emanet, ben geri gelemeyebilirim" dediği, anne ve babasını arayarak telefonda helallik istediği öğrenildi.

BABA OCAĞINA TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Şehit orman işçilerinden Erdal Tovka'nın acı haberi Bergama ilçesinde yaşayan baba ocağına ulaştı. Şehidin Tırpanlar Mahallesi'nde yaşayan annesi Gülsüm Tovka (77) ve babası Halil Tovka (81), acı haberi alınca derin üzüntü yaşadı. Şehidin çalıştığı Bergama Orman İşletme Müdürlüğü binasına ve baba ocağına Türk Bayrağı asıldı.

ANNE VE BABASIYLA TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Şehidin babası Halil Tovka, oğluyla son olarak Kurban Bayramı'nda görüştüğünü söyleyerek, "Kurbanını kesti, gitti. Ondan sonra telefonla konuştum ama yüzünü görmedim. En son iki gün önce telefonla beni aradı. Halimizi hatrımızı sordu. Yine yüzünü göremedim. 'Bir yaramazlık var mı?' diye sordu. 'Yok' dedim. Bayramda bana 'kendinizi iyi bakın, güneşe çıkmayın' dedi.