Marmaris'teki yangında hayatını kaybeden Şahin Akdemir ile ilgili çarpıcı detay!



'ASKERDE PKK'NIN YERLEŞTİRDİĞİ MAYINA DENK GELEN ARACI PATLAMIŞTI'

Durali Akdemir, "Marmaris'te garsonluk yapıyordu, Oradaki ekip arkadaşlarına su ve yoğurt vermek için katkıda bulunmak için gidiyor. Dumandan boğulduğu için motosikleti devrilmiş. Motor yanıyor, alev alıyor ve vefat ediyor. Hayalleri çoktu. Macerayı severdi bitki ve doğayla çok ilgilenirdi. Hassas bir çocuktu. Hakkari'de askerlik yaparken mayın patlaması sonucu aracı devrildi. Onu askerde PKK yiyemedi. Ormanda hayatını kaybetti. PKK vurdu ama hafif atlattı. 'Beni orası yemedi burada da kimse yiyemez' diyordu. Askerden sonra trafik kazası geçirdi onu da atlattı. Ben de yangın çıksa her zaman seve seve yardım ederim. Bu vatan için canımı feda ederim" dedi.