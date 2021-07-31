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Meteoroloji’den kritik uyarı! Sıcaklıklar 8 derece daha artacak

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 31.07.2021
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Meteoroloji’den kritik uyarı! Sıcaklıklar 8 derece daha artacak

Mevsim normallerinin üzerinde aşırı sıcakların yaşandığı Ege Bölgesi’nde hava sıcaklığının 4 ile 8 derece arasında artış göstereceği bildirildi. Son dakika gelişmesinin ayırntıları ve en güncel hava durumu tahmin detayları haberimizde...

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Hava sıcaklıklarının, hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir.

AYDIN 45 DERECEYİ GÖRDÜ

Günün en yüksek hava sıcaklıklarının İzmir'de 39-42, Aydın'da 42-45, Manisa'da 41-43, Balıkesir'de 38-42, Çanakkale'de 36-39 dereceler civarında seyredeceği tahmin edilmektedir.

SICAK HAVA DALGASI GELİYOR

Hafta boyunca etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle, öğle saatlerinde (12 ile 18 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.

Meteoroloji duyurdu! METEOROLOJİ DUYURDU!

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