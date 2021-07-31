Konya'daki katliamda Dedeoğlu ailesinin akrabası konuştu

"ARALARINDA BARIŞ OLACAKTI"

Dedeoğulları ailesi ile amca çocukları olduğunu ifade eden İnik şunları söyledi:

"Yaşar ağabey 15 sene kadar önce soy ismini değiştirmişti. 1999 beri bu mahallede, 12 sene önce bu evi yaptırıp buraya yerleşti. Kamerayı Ramazan Bayramındaki olaydan sonra taktırdık. 11 senelik bir husumet söz konusu ancak bu süre içerisinde onlar kendi evlerinde işlerini yapıyordu bunlar kendi işimizi yapıyorduk. Barış için birkaç kişi araya girecekti. Aralarında barış olacaktı.