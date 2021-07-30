Yangında okunacak dua: Yangın söndürmek için hangi dua okunur? Yağmur duası okunuşu Arapça-Türkçe

Bazı rivayetlerde, yağmur duasına çıkıldığında Peygamberimiz'in iki rek'at namaz kıldırdığı, namazda açıktan okuduğu, namazdan sonra ridâsını çıkarıp ters çevirerek giydiği ve kıbleye dönüp ellerini omuz hizasına kadar kaldırarak dua ettiği belirtilmiştir (Müslim, "İstiska", 1). Yağmur duası, sulamak ve bol yağmur almak için başka tedbirler almaya engel değildir; müminler hem tabii ve teknik tedbirleri alır, hem de her şey iradesine bağlı bulunan Rablerine dua ederler.

KURAKLIĞI ÖNLEMEK İÇİN ALINACAK TEDBİRLER, GELECEK KUŞAKLARI DA ETKİLEYECEK

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevinç Asilhan, Türkiye'nin son 10 yıllık dönemde kuraklığın en şiddetli dönemini geçirdiğini ifade ederek, alınacak kuraklık tedbir ve stratejilerinin gelecek kuşakları da etkileyeceğini belirtti.