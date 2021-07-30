Diyanet'ten önemli hutbe! 30 Temmuz Cuma hutbesi konusu nedir? Yangın ve afetlere karşı...

Cuma hutbesi konusu nedir? Hz. Muhammed döneminden günümüzde kadar kılına gelmiş farz namazlardan olan Cuma namazı, İslam alemi tarafından huşu içinde karşılanıyor. Cuma namazının özelliklerinden biri de namaz öncesi hutbe okunmasıdır. Bu haftaki Cuma hutbesinin konusu, son günlerde bazı bölgelerimizde yaşadığımız yangın ve sel gibi afetler ile ilgili oldu. Peki, bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? İşte 30 Temmuz 2021 Cuma hutbesi...

"AFETLERE KARŞI SORUMLULUĞUMUZUN İDRAKİNDE OLALIM"

Muhterem Müslümanlar!

Bizler, bir çevrenin içinde ve bir çevreye muhtaç halde yaratıldık. Çevremiz bizler için hayat demektir; hayatın rengi, ahengi, dirliği ve birliği demektir. Kâinat, Cenâb-ı Hakk'ın eseri ve insana emanetidir. Bu sebepledir ki yeryüzünün şerefli halifesi olarak bizler, bütün insanları, canlı cansız bütün mahlûkatı korumakla, onlara karşı şefkatli ve merhametli olmakla yükümlüyüz. Bu sorumluluğumuzu yerine getirdiğimizde çevremizle birlikte bizler de ihya oluruz. Aksi halde zarar görecek olan sadece yeryüzü ve gökyüzü değil aynı zamanda hepimiz ve geleceğimizdir.