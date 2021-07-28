Son dakika: Bingöl'de korkutan deprem! 28 Temmuz AFAD son depremler listesi

Bingöl'de deprem... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamsına göre, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 15.27'de yerin 12 kilometre altında gerçekleşen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi.

Deprem kısa süreli paniğe neden oldu.