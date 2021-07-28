Son dakika: Bingöl'de korkutan deprem! 28 Temmuz AFAD son depremler listesi
Son dakika... Bingöl'de korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 4.3 şiddetinde bir sarsıntı kaydedildi. Saat 15.27'de yerin 12 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre ilçelerde de hissedildi. İşte 28 Temmuz AFAD son depremler listesi...
Bingöl'de deprem... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamsına göre, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 15.27'de yerin 12 kilometre altında gerçekleşen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi.
Deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
SON DEPREMLER (28 TEMMUZ 2021)
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.07.28 14:23:07 36.4763 27.1075 11.2 -.- 3.6 3.6 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.07.28 13:52:51 39.1257 27.5358 0.0 -.- 1.1 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel
2021.07.28 13:15:59 38.0207 30.1133 5.0 -.- 2.4 -.- TEKIN-DINAR (AFYONKARAHISAR) İlksel
2021.07.28 13:10:27 38.7078 33.7130 13.2 -.- 2.5 -.- CALOREN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) İlksel
2021.07.28 12:25:24 40.7887 32.3772 16.4 -.- 1.7 -.- ERTUGRULKOY-GEREDE (BOLU) İlksel
2021.07.28 12:09:26 37.9180 27.1343 9.3 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.07.28 11:41:20 38.9608 26.1188 9.0 -.- 2.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.07.28 11:33:18 36.3232 27.0662 21.7 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2021.07.28 10:07:37 37.7295 26.7377 22.9 -.- 1.6 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.07.28 09:32:39 38.9158 26.0113 4.9 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.07.28 09:13:25 39.1788 27.7418 0.0 -.- 1.9 -.- KUCUKYAYA-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2021.07.28 08:59:59 40.8472 31.9740 0.0 -.- 2.0 -.- KUCUKKUZ-MENGEN (BOLU) İlksel
2021.07.28 08:19:16 38.9532 26.0235 4.0 -.- 3.2 3.3 EGE DENIZI İlksel
2021.07.28 07:31:07 37.9385 26.6845 2.7 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.07.28 06:53:43 38.9993 25.9107 7.5 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.07.28 06:32:52 39.8267 27.5643 5.4 -.- 1.9 -.- KAYAPINAR-BALYA (BALIKESIR) İlksel
2021.07.28 06:19:14 37.0870 27.4542 3.5 -.- 1.3 -.- GULLUK KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.07.28 05:19:12 36.4863 29.0325 8.5 -.- 1.8 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2021.07.28 04:56:06 36.3998 27.2257 5.0 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.07.28 04:20:56 38.9612 26.0812 9.9 -.- 2.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.07.28 04:06:31 38.9960 26.1020 9.4 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.07.28 04:06:17 36.4048 27.0812 12.6 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.07.28 03:31:58 37.8775 26.9552 18.5 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
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