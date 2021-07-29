Fidan bağışı nereden, nasıl yapılır? TEMA Vakfı 1 fidan bağışlama fiyatı ne kadar, kaç TL?
Fidan bağışı nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ülkemizde farklı bölgelerde çıkan yangınlar sonucu çok miktarda ağaç kül oldu. Ormanlarımıza sahip çıkmak isteyenler sosyal medyada fidan bağışına yönelik paylaşımlar yapmaya başladı. Fidan bağışı hakkında detayları haberimizde derledik. İşte, Fidan bağışı nereden, nasıl yapılır? TEMA 1 fidan bağışlama fiyatı ne kadar, kaç TL?
Fidan bağışı nereden, nasıl yapılır? TEMA 1 fidan bağışlama fiyatı ne kadar, kaç TL? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Manavgat'ta başlayan ve birçok bölgeden ardı ardına gelen yangın haberleri büyük üzüntü yaşattı. Ormanların yanması sonrasında sosyal medyada fidan bağışına yönelik destek açıklamaları gelmeye devam ediyor. İşte, Fidan bağışı nereden, nasıl yapılır?
FİDAN BAĞIŞI NEREDEN, NASIL YAPILIR?
Fidan bağışına yönelik detaylara TEMA Vakfı üzerinden ulaşabilirsiniz.
FİDAN BAĞIŞI NE KADAR?
Fidan Birim Bedeli | 13 TL (En az 3 adet Fidan Bağışı ile işlem başlatılabilir.)
TEMA HAKKINDA
TEMA Vakfı'nın varoluş nedeni yaşama yani toprağa sahip çıkmak ve onu korumaktır. Çünkü toprak hepimizin yuvası, gıdamızın %95'inin doğrudan ya da dolaylı kaynağı, habitatlarımızın dayanıklılık kaynağıdır. Okyanuslardan sonraki en büyük karbon yutağı olarak toprak, iklim krizi ile mücadelenin de önemli bir aktörüdür. Toprağımız varsa ormanımız, tarımımız, meralarımız ve hayvancılığımız var. Toprağın 1 santimetresinin oluşması için 500 yıl gerekirken her yıl 642 milyon ton toprağımız erozyona uğruyor. Yaşama ve dolayısıyla toprağa sahip çıkmayı amaç edinmiş TEMA Vakfı'nın varoluş nedeni toprağı korumaktır.
Sürdürülebilir yaşam ilkesiyle başta topraklarımız olmak üzere tüm doğal varlıkların korunması için bilim temelli çalışan, topraktan gelen toplumsal barışa inanan, halkla bütünleşen, ülkenin ve dünyanın geleceğinde söz sahibi olan, gönüllü, bilinçli, öncü, uluslararası ve muteber bir Sivil Toplum Kuruluşu olmaktır.
Ülke topraklarımızı tehdit eden erozyon ve çölleşme tehlikesine dikkat çekmek ve bu mücadelenin bir devlet politikası haline gelmesine katkı sağlamak,
Toprakla birlikte dünya üzerindeki ekosistemi oluşturan su, orman, biyolojik çeşitlilik gibi tüm doğal varlıkların korunması ile insan kaynaklı iklim değişikliğine dair politikaların ve toplumsal bilincin oluşturulması için çalışmak,
Kendiliğinden yetişen doğal ormanları korumak, ağaçlandırma çalışmaları yaparak topluma ağaç sevgisi aşılamak,
Tarım alanlarını, çayır ve meraları korumak, geliştirmek ve bu alanların amacı dışında kullanılmasını önlemek,
Doğal varlıkların korunması ve doğru şekilde yönetilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasına öncülük etmek ve bu çalışmalara destek vermek.
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