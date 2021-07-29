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Polis memuru tartıştığı kayınbiraderini silahla vurdu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 29.07.2021 Güncelleme Tarihi: 29.07.2021
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Polis memuru tartıştığı kayınbiraderini silahla vurdu

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde polis memuru, tartıştığı kayınbiraderini bacaklarından silahla vurarak yaraladı. Polis memuru olay sonrasında gözaltına alınırken, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Olay, Adapazarı ilçesi Tekeler Mahallesi 1021 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğüne görev yapan polis memuru M.T., daha öncesinde aralarında husumet bulunan kayınbiraderi B.S. ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma esnasında polis memuru M.T., tabanca ile kayınbiraderi B.S.'ye ateş açtı.

POLİS MEMUR GÖZALTINDA

Bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanarak yerde kalan B.S., sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinden kaçan şüpheli M.T. ise yakalanarak gözaltına alındı.

Tartışma sonrası polis silahını ateşledi TARTIŞMA SONRASI POLİS SİLAHINI ATEŞLEDİ
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