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Adana Kozan’da ormanlık alanda kadın cesedi bulundu

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 29.07.2021 Güncelleme Tarihi: 29.07.2021
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Adana Kozan’da ormanlık alanda kadın cesedi bulundu

Adana’nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda bir kadına ait ceset bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan kadın, otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü.

Adana Kozan'da ilçeye bağlı Minnetli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yürüyen vatandaşlar, çalıların arasında bir kadının hareketsiz yattığını gördü.

KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Kadının kanlar içerisinde olduğunu gören mahallelinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, üzerinden kimlik çıkmayan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Kadının bir gün önce ormanlık alana bırakıldığını değerlendiren jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.

Kadının cesedi ise kimliğinin ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumu morguna götürüldü.

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