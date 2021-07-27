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Son dakika: Sinop'ta hortum paniği

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 27.07.2021
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Son dakika: Sinop'ta hortum paniği

Son dakika haberi... Sinop'ta denizde hortum oluştu, etkili olan sağanak nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi. Paniğe neden olan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sabah saatlerinde başlayan kuvvetli ve gök gürültülü yağış, kent merkezi ile Dikmen ve Gerze ilçelerinde etkili oldu.

Son dakika: Sinop'ta hortum paniği

Yağış nedeniyle kent merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Trafikte zaman zaman aksamaların meydana geldiği kentte, belediye ekipleri su birikintisinin oluştuğu noktalarda çalışma yaptı.

Son dakika: Sinop'ta hortum paniği

Karakum mevkisi açıklarında da denizde hortum oluştu.

Son dakika: Sinop'ta hortum paniği

Sahile yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta oluşan hortumu, vatandaşlar, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Son dakika: Sinop'ta hortum paniği

Yaklaşık 10 dakika etkili olan hortum, bir süre sonra karaya ulaşmadan kayboldu.

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