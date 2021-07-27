Bolu’da insanlıktan utandıran görüntü! Silahla vurulan boz ayı gölde boğularak öldü
Bolu'nun Seben ilçesi mevkiinde vatandaşlar gölün içinden ölmüş bir ayıyı çıkardı. Boz ayının ateşli silah ile vurulduğu ve daha sonra boğularak öldüğü anlaşıldı. Ayıyı öldüren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. İşte detaylar...
Bolu'nun Seben ilçesi mevkiinde bulunan Aladağ Göleti'nin yüzeyinde ayı olduğunu gören vatandaşlar, ayıyı kurtarmak için botla gölete girdi. Botla göle giren köylüler traktörün arkasına takılan halatı ölen ayıya bağlayarak kıyıya çıkardı.
Gölden çıkarılan boz ayının vücudunda kurşun izlerinin olduğu görüldü.
Ayının vatandaşlar tarafından silahla vurulduktan sonra kaçtığı gölde boğularak telef olduğu tahmin edildi.
Demirciler Yaylası'nda yaşayan köylüler ayının gölden çıkarılmasının ardından Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nü arayarak durum hakkında bilgi verdi. Köylüler gölün kenarında toplanıp, kurtarma çalışmasını merakla izledi.
Ayıyı vurarak ölümüne sebep olduğu iddia edilen şüphelinin aranması için çalışma başlatıldı.
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