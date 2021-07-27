33 yaşındaki dağcı kadın Ağrı Dağı'yla evlendi! İşte nedeni
Son dakika haberleri... 33 yaşındaki dağcı Sevgül Eraslan, kadın ve çocuklara yönelik şiddete dikkat çekmek için sembolik olarak Ağrı Dağı ile evlendi. Gelinlik ile 4 bin 200 metreye çıkan Eraslan, "Ağrı Dağı ile sembolik olarak evlendim. Çocuklara ve kadınlara yönelik işlenen suçları ve gösterilen şiddeti kınamak istedim" dedi.
İstanbul'da bir okulda resim öğretmenliği yapan ve yaklaşık 4 yıldır dağcılık sporu ile ilgilenen Sevgül Eraslan, Ağrı Dağı'nda farklı bir etkinlik gerçekleştirdi. 30 kişilik bir grupla Ağrı Dağı'na tırmanan Sevgül Eraslan, 4 bin 200 metreye ulaştıklarında sırt çantasındaki gelinliği çıkararak giydi.
Arkadaşlarının bakışları arasında Ağrı Dağı ile evlendiğini söyleyen Eraslan, "Ağrı Dağı ile sembolik olarak evlendim. Çocuklara ve kadınlara yönelik işlenen suçları ve gösterilen şiddeti kınamak istedim.
Toplumun bir parçası olarak kadınlara karşı yapılan ayrımcılık ve çocuklara karşı yapılan çeşitli istismarların insan haklarına aykırı olduğunun farkında olunmasını, bu suçların yalnızca suça uğramış bireylerde değil bizlerde de büyük acılar oluşturduğunu ve her birimizde manevi zararlara neden olduğunun farkındayız.
Aydınlık bir gelecek için kadınların daha güçlü, çocukların ise daha güven içinde ve yara almadan yarınlara çıkması dileğimizdir" diye konuştu.
"ÇEYREK ALTINIMIZI ALIR GELİRDİK"
Ağrı Dağı'yla gelinlik giyerek sembolik evlendiğini söyleyen Sevgül Eraslan, fotoğraf ve görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Eraslan, "Kadın ve çocukların uğradığı şiddet ve ayrımcılığı kınıyorum.
Kadın ve çocuklar yaşamın her yerinde saygıyı ve koşulsuz sevgiyi hak eder. İstismarın her türlüsünü görüyoruz ve ona karşı konulmasının onurlu bir duruş olduğunu biliyoruz" ifadesini paylaştı.
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