Meteoroloji'den çok sayıda ile son dakika yüksek sıcaklık uyarısı! İstanbul Ankara İzmir'de bu hafta hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurdun çok sayıda ilinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olacağı paylaşıldı. Rahatsızlığı olan vatandaşlara belli saat dilimlerine yönelik uyarılarda bulunulurken, 5 günlük hava durumu verileri de paylaşıldı. Peki İstanbul Ankara İzmir'de hava bu hafta nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı açıklamasında çok sayıda ilde yüksek sıcaklık olacağı belirtildi.
4-8 DERECE ARTACAK
"Hava sıcaklıklarının yarından (27.07.2021 Salı) itibaren batı ve güney kıyılarda artmaya başlayarak, hafta boyunca Marmara Bölgesi ile Ege ve Akdeniz kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir.
İSTANBULLULAR DİKKAT
Günün en yüksek hava sıcaklıklarının İstanbul'da 32-34, Edirne'de 36-39, Çanakkale'de 35-39, Bursa'da 34-37, Balıkesir'de 34-38, İzmir'de 37-40, Manisa'da 38-42, Aydın'da 41-44, Muğla'da 38-41, Antalya'da 39-41, Adana'da 37-40 dereceler civarında seyredeceği tahmin edilmektedir.
VATANDAŞLARA UYARI
Hafta boyunca batı ve güney kıyılarda etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle, öğle saatlerinde (11 ile 16 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir."
BAZI İLLERDE SAĞANAK ETKİLİ OLACAK
Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; 27.07.2021 Salı günü sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak, Ordu ve Giresun ile Trabzon'un batısında kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-60 kg/m2), Trabzon'un doğusu ve Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli, yer yer aşırı (75-150 kg/m2) olacağı tahmin edilmektedir.
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