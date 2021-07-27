Balık tutmak için girdiği derede hayatını kaybetti

Olay Bursa'nın Orhaneli İlçesi'ne bağlı Yörükler Mahallesi Mezarlık mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan balık avlamak için arkadaşı M.K. ile birlikte Kocasu Deresi'ne gelen Osman Sat, yaklaşık 50 santimetre derinliğindeki dere içine girerek serpme ağla avlanmaya başladı.