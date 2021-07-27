Freni boşalan TIR ortalığı savaş alanına çevirdi!



Olayda şans eseri yaralanan olmazken TIR'ın çarptığı araçlar ile apartmanda hasar oluştu. TIR'ın savaş alanına çevirdiği sokakta dışarı çıkan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler çevre güvenliği alarak, tır sürücüsüne ulaşmaya çalıştı.