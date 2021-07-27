27 Temmuz 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Freni boşalan TIR ortalığı savaş alanına çevirdi!

Freni boşalan TIR ortalığı savaş alanına çevirdi!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.07.2021
ABONE OL
Freni boşalan TIR ortalığı savaş alanına çevirdi!

Son dakika haberine göre: Malatya'da freni boşalan TIR park halindeki 2 araca çarptıktan sonra fırına girdi. Şans eseri yaralananın olmadığı olayda araçlarda ve apartmanda hasar oluştu.

Olay, 02.00 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Paşaköşkü Mahallesi Pirim Sokak'ta meydana geldi.


Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde arızalanan 44 ADA 549 plakalı Ford Marka tırı sürücüsü kaza yerine yaklaşık 300 metre ileride yol kenarına park ederek, civardaki esnaflara parça alarak sabah saatlerinde döneceğini belirttikten sonra bölgeden ayrıldı. İlerleyen saatlerde frenleri boşalan TIR yaklaşık 300 metre ilerleyerek, park halindeki 2 araca çarptıktan sonra fırına girerek durabildi.


Olayda şans eseri yaralanan olmazken TIR'ın çarptığı araçlar ile apartmanda hasar oluştu. TIR'ın savaş alanına çevirdiği sokakta dışarı çıkan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler çevre güvenliği alarak, tır sürücüsüne ulaşmaya çalıştı.


Araç sürücüsüne ulaşamaya çalışan ekiplerin bölgedeki çalışması sürerken, olayla ilgili inceleme başlattı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA